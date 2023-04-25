دبي تستضيف مؤتمر جراحة المفاصل في الشرق الأوسط 28 أبريل

تستضيف دبي فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط «ICJR 2023» الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري، ويشارك فيه حوالي 1000 من الجراحين العالميين والأطباء المختصين في مجال زراعة المفاصل من أكثر من 25 دولة حول العالم.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الفخري للمؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، استشاري جراحة وتبديل المفاصل، أهمية هذا الحدث العالمي، خاصة أنه سيجمع متحدثين بارزين وجراحي عظام ومدربين وممرضين وممرضات، وطلبة الطب من مختلف دول العالم، وسيتم خلاله تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، بالإضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر التي ستعقد في فندق «جميرا أبراج الإمارات» ستركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، وسيتم خلالها عرض حالات صعبة لمناقشتها، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، ومناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام، مؤكداً أن هذا الحدث يعد منصة مثالية على مستوى المنطقة، تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

وقال الدكتور محمد معاذ عدي، رئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، رئيس المؤتمر، إن فعاليات الحدث تتضمن العديد من ورش العمل لتدريب الأطباء، منها ورشة عمل حول عمليات جراحة الكتف والورك وتبديل مفاصل الركب، وكذلك استخدام الروبوت الآلي في العمليات، وتسليط الضوء على أسهل عمليات تبديل الورك بعد أخذ قياسات المريض عن طريق التصوير الطبقي المحوري.

وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر تقديم أوراق بحثية وملصقات علمية وعرض عمليات جراحية عبر الفيديو من قبل خبراء لتقديم النصائح المتعلقة بجراحات العظام، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل «ICJR» هو منظمة مستقلة غير ربحية تأسست بهدف تغيير الوضع الراهن للتعليم في مجال جراحة العظام، حيث تكرس المنظمة جهودها على إعادة ابتكار طرق جديدة لإكتساب المعرفة، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى.