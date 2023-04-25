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فيديو.. شرطة أبوظبي تضبط سائقاً ارتكب مخالفتين مروريتين وعرض سلامة الآخرين للخطر

شرطة أبوظبي
25 ابريل 2023 13:45

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم سائقًا متهورًا ارتكب مخالفتين مروريتين وهي عدم ترك مسافة أمان كافية والتجاوز من كتف الطريق بصورة خطرة مما أدي الى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.


وناشدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، ودعتهم الى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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