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400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد

400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
25 ابريل 2023 11:53

عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام في إمارة عجمان، خلال عطلة عيد الفطر المبارك 426.778 مستخدم لمختلف خدمات منظومة النقل في الإمارة.
وأكدت هيئة النقل بعجمان، اهتمامها في وضع خطط فعالة لوسائل النقل الجماعي بهدف تغطية المناطق الأكثر حيوية وازدحاماً خلال أيام العيد، لضمان استمرارية منظومة النقل واستيعاب الإقبال الكبير للجمهور.


وقال أحمد صقر المطروشي، المدير العام للهيئة بالإنابة، أنها تسعى لتوفر خططاً شاملة للربط بين وسائل النقل المختلفة، وتغطية الطلب المتزايد على وسائل النقل، لاسيما أيام المناسبات والعطل الرسمية، وضمان استدامتها وتنوعها تلبية لطلب مستخدميها.

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وأشار إلى أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام، بلغ 55.540 مستخدم، وتمت مضاعفة عدد الرحلات إلى 1422 رحلة خلال أيام عيد الفطر، كما بلغ عدد المستخدمين لحافلات النقل العام خلال أول أيام العيد 18621مستخدماً للخطوط الداخلية والخارجية، وبلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة 366 ألفاً و542 مستخدماً، وبلغ عدد الرحلات 187 ألفاً و271 رحلة لمركبات الأجرة.


وأضاف أن خدمة النقل البحري «العبرة» شهدت زيادة في عدد المستخدمين، حيث بلغ عددهم 3759 مستخدماً، وبلغ عدد مستخدمي خدمة حافلة تحت الطلب 939 مستخدماً خلال أيام عيد الفطر.

المصدر: وام
عجمان
العيد
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