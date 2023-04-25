«أوقاف دبي» و«دائرة الأراضي والأملاك» تطلقان أول وقف للمطورين العقاريين

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أول وقف للمطورين العقاريين بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته، ويتضمن المشروع الوقفي المبتكر تخصيص وحدة عقارية من ضمن المشاريع العقارية التي يطلقها المطورون العقاريون كوقف خيري مستدام، ليصرف ريعه لدعم مختلف الأنشطة الخيرية، بما فيها التعليم ومساندة الفئات غير القادرة على متابعة الدراسة وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم، والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع. وسجلت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م» أول مشاركة في المشروع الوقفي، وقف المطورين العقارين، حيث ستمنح الشركة وحدة عقارية في كل مشروع ستطلقه بهدف المساهمة في دعم مصارف التعليم لدى «أوقاف دبي» لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة الدراسة ورفع جودة تعليمهم وتحسين مستقبلهم وتمكينهم في المجتمع ومساندة الأرامل والأيتام وإطلاق سراح السجناء المتعثرين.



إضافة نوعية

وأثنى سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، على مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دعم المشروع الوقفي، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون وتنظيم الخبرات المشتركة بين مؤسسات المجتمع لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز دورها الإنساني في المجتمع. وأكد المطوع أن وقف المطورين العقاريين يشكل إضافة نوعية جديدة لقائمة الأوقاف في إمارة دبي، وسيمنح المطورين فرصة للمشاركة في النشاط الوقفي، والمساهمة في دعم الأنشطة الخيرية للمؤسسة. وتوجه المطوع بالشكر إلى شركة أورو 24 للتطوير العقاري التي كانت من أوائل الشركات المساهمة في المشروع الوقفي، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة شركات التطوير العقاري في مبادرات العمل الإنساني، وحثهم على استثمار أولى وحداتهم العقارية في هذا المشروع النبيل، ليستهلوا استثماراتهم بنشاط خيري مستدام يعود على مجتمعاتهم بالنفع والفائدة ويرتقي بجودة حياة الأفراد.



خدمة المجتمع

بدوره، رحّب سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع «أوقاف دبي»، مؤكداً حرص المؤسسة على المساهمة في دعم جوانب العمل الإنساني في الإمارة، وتقديم التسهيلات اللازمة لشركات التطوير العقاري الراغبة في التبرع للوقف، وأشار إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الوقف والمساهمات الوقفية التي ينعكس أثرها على إسعاد المجتمع، ويمتد أثرها إلى خارج حدود دولة الإمارات. وأوضح ابن غليطة أنّه جرى بالفعل وقف عدد من العقارات من المطورين حتى الآن، فيما لا يزال قبول الطلبات للانضمام إلى المبادرة مستمراً، وقال: إنّ المبدأ العاشر لسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري ينص على خدمة المجتمع، وأن تكون الشركات العقارية أعضاء فاعلين في المجتمع من خلال المساهمة في المبادرات المجتمعية، متوجهاً بالشكر للشركات العقارية التي ساهمت حتى الآن في المشروع الوقفي الخاص بمبادرات العمل الإنساني، ودعا كافة المطورين العقاريين إلى المشاركة في هذه المبادرة الخيرية التي سيعود ريعها على مساندة تلبية احتياجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم ومختلف أوجه الخير.



تطوير النشاط الوقفي

وأكدت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، أن المركز حريص على إطلاق المشروعات الوقفية الرائدة، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع ضمن المبادرات الهادفة إلى تطوير النشاط الوقفي والعمل الخيري في إمارة دبي، لافتة إلى أن كافة المؤسسات والشرائح في المجتمع قادرة على المساهمة في العمل الوقفي وتحقيق التنمية المجتمعية. وقال عاطف رحمن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أورو24 للتطوير العقاري: منذ بداية تأسيس الشركة كانت رؤيتنا تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع من خلال العمل على دعم المبادرات المجتمعية المختلفة، ونشكر «أوقاف دبي» و«دائرة الأراضي والأملاك» على إتاحتهم الفرصة لنا للمشاركة في نشاط العمل الوقفي المستدام في إمارة دبي. وأضاف رحمن أن أورو 24 تفخر بكونها أول المساهمين في وقف المطورين العقاريين، مؤكداً أن الشركة ستمنح وحدة عقارية في كل مشروع ستطلقه ليكون وقفاً يدعم برامج «أوقاف دبي» في مجالات التعليم ومساندة الأرامل والأيتام وإطلاق سراح السجناء المتعثرين، وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع تأصل قيم الخير في دولة الإمارات التي لطالما كانت في صدارة الجهود الإنسانية العالمية.