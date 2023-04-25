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شرطة الشارقة تساعد 13 سودانياً عالقين في المطار

إيواء ودعم مسافرين سودانيين عالقين في مطار الشارقة
25 ابريل 2023 10:31

قدم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الطيران المدني في الشارقة، الدعم والإيواء لعدد /13/ من الأشقاء السودانيين العالقين في مطار الشارقة الدولي من مسافري الترانزيت  الذين توقفوا في الشارقة جراء الأحداث الجارية في الخرطوم، إثر إغلاق مطارها الدولي.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث: أن الفريق تابع شؤون الأشقاء العالقين من الجمهورية السودانية، منذ اللحظات الأولى لدى وصولهم إلى أرض الشارقة عبر رحلات عديدة؛ قَدِمت من عدة دول.

وأوضح أن الفريق قام بالتنسيق الفوري مع كافة المؤسسات المعنية والخيرية والشركاء الاستراتيجيين،  كجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذين استجابوا على الفور  لهذه الحالة الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم، والتخفيف من معاناة الأشقاء عبر توفير إقامات فندقية عالية المستوى، وتلبية الاحتياجات اللازمة والرعاية الصحية لحين إيجاد الحلول المناسبة.
وأشار اللواء الشامسي، إلى أن الفريق يتابع عن كَثب مع دائرة الطيران المدني في الشارقة، كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الظرف الاستثنائي، والذي استوجب توقف حركة الطيران في السودان حرصاً منها على تعزيز سلامة المسافرين، وعودتهم إلى وطنهم بأمن وأمان.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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