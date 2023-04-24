3 فرق من «ربع قرن» في مسابقة عالمية للروبوت

الشارقة (وام)

تشارك ثلاثة فرق من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في المسابقة العالمية للروبوت «فيكس» التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية حتى 4 مايو المقبل، وتشارك المؤسسة بفريقين من منتسبي ناشئة الشارقة ضمن مسابقة «VEX VRC» المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، ويضم الفريقان: أحمد جمال الجسمي وحميد محمد الياسي ومصطفى جمال الجسمي وأحمد سعيد المازمي وحسن خالد السويدي وعبد الرحمن فيصل البشر ومحمود عبد المنعم الفضل وسيف يعقوب الزرعوني، وفريق من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات في مسابقة «VEX U» المخصصة لطلبة المرحلة الجامعية، ويضم الفريق حمد بن قربان وعبد الرحمن الكمالي وزكريا آل علي وراشد المهيري وحمد جمعة ومحمد المزروعي.