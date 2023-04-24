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«نيويورك أبوظبي» تستضيف «هاكاثون الاستدامة»

«نيويورك أبوظبي» تستضيف «هاكاثون الاستدامة»
25 ابريل 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الحادية عشرة من مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية من 27 وحتى 30 من أبريل الحالي، مع التركيز على مفهوم الاستدامة باعتباره الموضوع الرئيس للمسابقة، وتستقطب المسابقة 200 طالب من 24 دولة، لتطوير حلول مبتكرة بالاستفادة من تقنيات الحوسبة الكمومية لمواجهة التحديات المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
وقالت البروفيسورة سناء عودة، عضو هيئة التدريس وأستاذة علوم الحاسوب في الجامعة: «موضوع مسابقة العام الحالي دليل على التزامنا بالمساهمة في تعزيز النمو المستدام، وضمان مستقبل مستدام في الإمارات والمنطقة والعالم، كما يأتي الموضوع منسجماً مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة.

نيويورك أبوظبي
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