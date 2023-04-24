ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة سرور الكتبي

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة سرور حسن بن سرور الكتبي، والدة سرور محمد الكتبي. وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الرقايب بعجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.