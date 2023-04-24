لجنتا «الوطني» تناقشان السلامة الغذائية وسوق العمل

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة برلمانية أعدها قطاع البحوث في الأمانة العامة، تتضمن ملخصات أبحاث علمية ومقالات ودراسات ومقارنات دولية حول السلامة الغذائية، وأوضحت الدراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، إضافة إلى سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية من الجانب السياسي والاجتماعي.

وتطرقت الدراسة إلى المستهدفات الاستراتيجية الخاصة بضمان سلامة الغذاء وتحسين النظم الغذائية في الدولة والتحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، كما أوضحت الدراسة مدى كفاية التشريعات الصادرة في مجال حماية سلامة الغذاء الاتحادية أو المحلية من خلال التحليل والمقارنة فيما بينها، ومدى فاعلية السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الدولة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية ضمن محورين هما: التشريعات والوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية، ووفق خطة عملها سيتم دعوة الجهات المعنية في الدولة عقد حلقة نقاشية افتراضية، لدراسة الموضوع من جوانبه المتعددة ومعرفة التحديات التي تواجه هذا القطاع ووضع التوصيات المناسبة.

من ناحيتها، اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة.

وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلاتها النهائية على التقرير، وسيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوريين هما: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.