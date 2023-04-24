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انطلاق فعاليات أسبوع التوحد السادس عشر

انطلاق فعاليات أسبوع التوحد السادس عشر
25 ابريل 2023 01:22

أبوظبي (وام) 

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انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع التوحد للعام السادس عشر على التوالي، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التي ينظمها مركز الإمارات للتوحد حتى يوم 27 أبريل الجاري.
وقالت أمل صبري مديرة مركز الإمارات للتوحد، إن فعاليات مركز الإمارات للتوحد لعام 2023 تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وإرساء مفهوم القبول لفئة ذوي طيف التوحد وتمكينهم، وفتح آفاق جديدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء للتعاون وتبادل الخبرات في مجال طيف التوحد، وإشراك الجهات والمؤسسات في تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه تلك الفئة التي تحتاج إلى الدعم والاحتواء وتيسير دمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتسليط الضوء على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد، واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي طيف التوحد من خلال حملتنا التوعوية. وأكدت أن فئة ذوي طيف التوحد لديهم إرادة قوية تتملكهم لتجاوز الصعوبات التي تواجههم كيفما كانت، وقدرة لا متناهية على تذليلها ليكسروا الحواجز المحيطة بهم، والتي في بعض الأحيان تراهم «الفئة الهشة من المجتمع»، ويغيرون كل هذه المفاهيم الخاطئة، حتى يتم النظر إليهم بوصفهم شركاء في الوطن والتنمية.. وتذكيراً بمطالبهم وانتصاراً لحقوقهم، ينظم مركز الإمارات للتوحد فعاليات أسبوع التوحد في نسختها السادسة عشرة. وتتضمن فعاليات أسبوع التوحد السادس عشر بطولة الإمارات السادسة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم أبريل 2023 وذلك يوم بعد غد الخميس، والتي يشارك فيها 60 مركزاً ومدرسةً مدمجاً بها أصحاب الهمم على مستوى الدولة  لأكثر من 600 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، منها 17 مركزاً لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم و43 مدرسةً مدمجاً بها أصحاب الهمم.
وتتضمن الفعاليات أيضاً محاضرات توعوية لبعض الروضات والحضانات والمدارس بالدولة، للتعريف بأعراض طيف التوحد وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، بنادي الجزيرة الرياضي الثقافي، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً.

أسبوع التوحد
فعاليات أسبوع التوحد
الإمارات
التوحد
مركز الإمارات للتوحد
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