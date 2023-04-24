«مبادلة للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع «أوراكل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة، أمس عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع «أوراكل»، سعياً لتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز الكفاءة ضمن مرافقها. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستستفيد شبكة مبادلة للرعاية الصحية من بنية أوراكل السحابية، عبر منطقة كلاود السحابية بدبي، لتشغيل نظام السجلات الصحية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قال خالد العمادي، المدير الأول للمعلوماتية والتكامل في مبادلة للرعاية الصحية: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية الهامة لتوطيد دعائم علاقاتنا مع ‹أوراكل›، إذ يتوج هذا التعاون خطوة إضافية ضمن رحلة تحولنا الرقمي، وسيتيح لنا إنجاز تحسينات سريعة في نموذج الرعاية المتميز الذي نقدمه للمجتمع».

وتدعم هذه الاتفاقية جهود مبادلة للرعاية الصحية المتواصلة لتبني أحدث الابتكارات والتقنيات، وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة للمرضى، وتعزيز وصول مزودي خدمات الرعاية إلى سجلات المرضى، علاوة على توسيع قاعدة شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة. وفي ضوء مزايا سعة النطاق والسرعة التي تتمتع بها بنية أوراكل السحابية، ستستفيد مبادلة للرعاية الصحية من سرعة الوصول إلى بيانات رعاية المرضى، بناءً على مدخلات الآلاف من اختصاصيي الرعاية السريرية وكوادر العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين مخرجات الرعاية وتجربة المرضى عموماً. وسيقدم هذا التحول الطموح إمكانات كبيرة لدعم أكثر من 10 آلاف مستخدم في آن واحد، وهو ضعف العدد الراهن، إلى جانب إتاحة نموذج متقدم من الرعاية المتزامنة الذي يتيح تنسيقاً مباشراً وتبادلاً آنياً للمعلومات بين عدد من مقدمي الرعاية، والمرضى، ومرافق الرعاية الصحية في الدولة. ومن خلال تشغيل السجلات الصحية الإلكترونية من «أوراكل هيلث» على بنية أوراكل السحابية، ستتمكن الشبكة من استيعاب مواقع إضافية، بما في ذلك مبادلة للرعاية الصحية دبي ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

وأضاف العمادي: «تهدف مبادلة للرعاية الصحية إلى استشراف مرحلة جديدة من تكامل نظم الرعاية الصحية، وهو ما نؤمن بأنه سيرتقي بالتجارب السريرية وسيسرع من وتيرة ظهور العلاجات المبتكرة والسباقة، بما يساعد في تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى».

من جانبه قال ترافيس دالتون، نائب الرئيس التنفيذي في «أوراكل هيلث»: «يمثل تعاوننا مع مبادلة للرعاية الصحية دلالة على سبل دعمنا لأنظمة الرعاية الصحية لتغدو ذات طبيعة رقمية ومتصلة وقابلة للتشغيل المتكامل. ومع بنية أوراكل السحابية، ستتمكن مبادلة للرعاية الصحية من تعزيز قدرتها على إدارة الأعداد المتزايدة من المرضى المقبلين على زيارة مرافقها».