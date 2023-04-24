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«عرض أبحاث الطالبات» في جامعة الإمارات

خلال عرض الابحاث (من المصدر)
25 ابريل 2023 01:22

العين (الاتحاد)

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نظّم قسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مسابقة «عرض أبحاث الطالبات» بمشاركة 16 طالبة من تخصص الأدب الإنجليزي ودراسات الترجمة.
وأشارت الدكتورة موزه الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى أن مشاركة الطالبات في هذه المسابقة تأتي في إطار جهودهن بإشراف أعضاء هيئة التدريس، لطرح أفكار إبداعية وابتكارية، من خلال عرض مشاريع تخرج الطالبات، والتي تساهم في إثراء المعارف والخبرات الأكاديمية والتعليمية التي اكتسبتها الطالبات خلال مرحلة الدراسة.
وقالت الطنيجي: «هذه المشاريع تساهم بشكل مباشر في تشجيع الطالبات على التقدم بأبحاثهن، مما يساهم أيضاً في تحفيز الطالبات الأخريات على المشاركة، والعمل على اكتساب المهارات البحثية من خلال تصميم الملصقات التي تناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالترجمة والأدب الانجليزي».
وتناولت العروض التي تمّ عرضها خلال المسابقة عدة مواضيع كالإشكاليات المرتبطة بالترجمة الآلية، والقصص المترجمة، إضافة لعروض بحثية في قصص الأدب الفيكتوري، وعروض حول أدوات الترجمة المساعدة في الحاسوب وغيرها من المواضيع المتعلقة بالترجمة والأدب الإنجليزي.

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