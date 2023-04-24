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«شرطة أبوظبي» تحتفي بـ«العودة للمدارس»

ممثلو شرطة أبوظبي خلال توزيع الهدايا على الأطفال (من المصدر)
25 ابريل 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت دورية الطفل في إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «عيدية»، والتي تضمنت توزيع هدايا العيد على الأطفال بمناسبة عيد الفطر السعيد والعودة للمدارس للفصل الدراسي الثالث.
وتضمنت المبادرة الاحتفال بتوزيع هدايا العيد وتوعية الأطفال حول أهمية الالتزام بالجلوس في الكراسي المخصصة لهم بالمقاعد الخلفية في المركبات، وشاهدوا عبر الشاشة الذكية الرقمية الطريقة الصحيحة للصعود والنزول من الحافلات المدرسية وتعرفوا على أهمية ارتداء وسائل الحماية والسلامة عند استخدام السكوترات.

شرطة أبوظبي
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