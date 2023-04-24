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«حمدان بن محمد الذكية» تستقبل طلبات الالتحاق للطلاب الجدد

جامعة حمدان بن محمد الذكية
25 ابريل 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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فتحت جامعة حمدان بن محمد الذكية باب القبول لفصلي الصيف والخريف للطلاب الجدد للعام الأكاديمي 2023-2024، لاستقبال طلبات الالتحاق في كليات الجامعة وبرامجها في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج من داخل الدولة وخارجها.
وطرحت الجامعة في الفصل الصيفي مجموعةً من مساقات التعليم العام لطلبة المرحلة الثانوية لصفي الحادي عشر والثاني عشر. حيث سيتمكن الدارسون من الالتحاق بمساقات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والرياضيات التداركية خلال فصل الصيف، ليتم قبول تسجيلهم بعد استيفاء متطلبات وإجراءات ومعايير الجامعة والمعايير التي حددتها مفوضية الاعتماد الأكاديمي للقبول وستمنح الجامعة للدراسين شهاداتٍ عند إتمام المقررات بنجاح، وسيتم احتساب المساقات المنجزة للدارسين بعد التحاقهم، كما سيتم استقبال طلبات الالتحاق لفصل الخريف في كليات الجامعة وبرامجها في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للطلبة الراغبين بالالتحاق من داخل الدولة وخارجها.
وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يعكس إطلاق البرامج الصيفية للطلبة الجدد التزام الجامعة بمواصلة الإسهام في تقدُّم الدولة ونمائها عبر بناء جيلٍ جديد من قادة المستقبل، وتمكينهم وتزويدهم بأدوات النجاح والتميز أكاديمياً ومهنياً، استلهاماً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، بتمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها ليكون لها دور أساسي في دفع عجلة التحوّل نحو منظومة تنموية أكثر تنافسية واستدامة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي كمنصة رائدة للطاقات المبدعة القادرة على صناعة المستقبل».
وأضاف: «ويأتي إطلاق التسجيل المبكر في الجامعة تأكيداً على دورها الاستراتيجي لإتاحة الفرص التعليمية للجميع وترسيخ مكانتها في مصاف أبرز المؤسسات الأكاديمية الرائدة في تقديم التعليم عالي الجودة على مستوى المنطقة، والتزامها بدعم رحلة التعليم العالي للدارسين عبر تزويدهم بمنظومةٍ تعليم ذكي شاملة، والتي تتيح للمتعلمين الفرصة للمضي قُدُماً في رفدهم بالخبرات والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لترسيخ دعائم مسيرته التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

جامعة حمدان بن محمد الذكية
الإمارات
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