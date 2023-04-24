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«إقامة دبي»: تقديم تجربة خلاقة للعمل المؤسسي

محمد أحمد المري
25 ابريل 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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استضافت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في عيد الفطر المبارك، ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي» الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة.
وتحدث المري، عن الاستراتيجية العامة للإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، في عملية تقديم خدمات مترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، لتحقيق السعادة وجودة الحياة، من خلال مجموعة من القيم التي ترتكز عليها الإدارة مثل الانتماء المؤسسي، روح الفريق، والمسؤولية المجتمعية.
وعن أبرز الخطط والبرامج التي يتم العمل عليها، قال إن «إقامة دبي» تعمل وفق منظومة احترافية تستبق الأحداث والمناسبات، وتضع الخطط التي تعزز من جاهزيتها، بالاعتماد على كفاءة وجودة أداء فرق وموظفي الإدارة، الذين يعملون ضمن منظومة متكاملة مع جميع الدوائر والهيئات العاملة في المطار، بما يرسخ الصورة الإيجابية، ويكرس المكانة العالمية التي تشغلها دبي في هذا المجال، وينعكس كذلك بصورة إيجابية على المسافرين، ويجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعن زيارته الميدانية لمطار دبي في أول أيام العيد، قال المري: منذ سبعة عشر عامًا نقوم بهذه الزيارات، لنكون قريبين من عيالنا أثناء تأدية مهامهم الوطنية، فهم الواجهة الحضارية الأولى والأهم، التي تنقل الانطباع وتكرس الصورة الحضارية الأصيلة للهوية الإماراتية، أمام الزوار والمسافرين ولا سيما القادمين منهم للمرة الأولى.
وعن أبرز المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، أشار الفريق المري إلى تدشين خدمة أطفال زوار الإمارات، التي تتيح للأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق من استكمال إجراءات دخولهم للدولة بأنفسهم، بمساعدة من الشخصيتان الكرتونيتان، «سالم وسلامة»، حيث يقوم الطفل بختم جوازه بنفسه، الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا خاصة عند الأهل.
ونوّه المري إلى أن رسم الابتسامة، والشعور برضا المتعاملين واحد من أهم أهداف الإدارة، حيث تؤدي هذه التفاصيل الصغيرة إلى وصولنا بشكل أقرب للمتعاملين، الأمر الذي يتيح للموظفين في تقديم الخدمة الأفضل لهم.
كما أكد المري على عمل الإدارة وفق بيانات وآليات مدروسة، من أجل ضمان الجاهزية الكاملة لجميع المنافذ على أكمل وجه، حيث يتم التأكد بشكل دوري من جاهزية جميع المنافذ بمختلف خدماتها التقنية، وكوادرها العاملة لضمان سير العمل بالطريقة المثلى، وعن الأعداد التي وصلت إلى مطارات دبي «12 3» ومبنى آل مكتوم، خلال إجازة عيد الفطر السعيد قال: نترقب حركة نحو مليون مسافر عبر هذه المنافذ بين مغادر وقادم.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
عيد الفطر
محمد أحمد المري
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