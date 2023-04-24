الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

3 ملايين درهم تبرعاً من «ياس القابضة» لدعم برامج الهلال الأحمر

3 ملايين درهم تبرعاً من «ياس القابضة» لدعم برامج الهلال الأحمر
25 ابريل 2023 01:22

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
محمد بن زايد: ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة

تبرعت مجموعة «ياس القابضة» بثلاثة ملايين درهم لدعم برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية، وذلك ضمن مبادرات المجموعة في مجال تعزيز المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها.
وقالت لو بينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة إن المجموعة لا تتأخر في تلبية نداء الواجب الإنساني، والتجاوب مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية إيمانا منها بالدور الذي تقوم به الهيئة في إغاثة المنكوبين ومساعدة الفئات الضعيفة والأسر المتعففة حول العالم، وأضافت «تجسد هذه المبادرة التزام ياس القابضة بترسيخ أسس النمو وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة ظروف الحياة من خلال دعم وتمكين أكثر شرائح المجتمع ضعفاً».
من جانبه أعرب راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن شكر وتقدير الهيئة لمجموعة ياس القابضة على دعمها ومساندتها لجهود الهيئة الإنسانية.

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©