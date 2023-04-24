3 ملايين درهم تبرعاً من «ياس القابضة» لدعم برامج الهلال الأحمر

أبوظبي (وام)

تبرعت مجموعة «ياس القابضة» بثلاثة ملايين درهم لدعم برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية، وذلك ضمن مبادرات المجموعة في مجال تعزيز المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها.

وقالت لو بينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة إن المجموعة لا تتأخر في تلبية نداء الواجب الإنساني، والتجاوب مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية إيمانا منها بالدور الذي تقوم به الهيئة في إغاثة المنكوبين ومساعدة الفئات الضعيفة والأسر المتعففة حول العالم، وأضافت «تجسد هذه المبادرة التزام ياس القابضة بترسيخ أسس النمو وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة ظروف الحياة من خلال دعم وتمكين أكثر شرائح المجتمع ضعفاً».

من جانبه أعرب راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن شكر وتقدير الهيئة لمجموعة ياس القابضة على دعمها ومساندتها لجهود الهيئة الإنسانية.