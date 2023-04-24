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خدمات رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: جمع 926 طن مخلفات يومياً في رمضان

خدمات رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: جمع 926 طن مخلفات يومياً في رمضان
25 ابريل 2023 01:23

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

قال المهندس خالد العلي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة لـ «الاتحاد»، إن الدائرة تعاملت مع 926 طناً يومياً من المخلفات التي تم جمعها خلال شهر رمضان الكريم، ناهيك عن المخلفات الأخرى التي تم جمعها خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح العلي أن حجم المخلفات يعتبر كبيراً بما يقارب 926 طناً يومياً من المخلفات البلدية سواء من المواد الصلبة أو العضوية والمواد القابلة لإعادة التدوير، وبلغ  حجمها خلال الشهر الفضيل حوالي 26.854 طناً.
وأشار المهندس العلي إلى أن الدائرة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية جمع 82.454 طنا لمخلفات البلدية الصلبة والعضوية والمواد القابلة لإعادة التدوير، حيث سجل شهر يناير 29.509 أطنان من المخلفات، وشهر فبراير حوالي 24.914 طناً من المخلفات، وشهر مارس سجلت الدائرة حوالي 28.030 طناً من المخلفات، مبيناً يتم التعامل مع هذه المخلفات وإعادة تدويرها.

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وأضاف العلي، أن الدائرة تعاملت خلال العام الماضي 2022 مع حوالي 324.600 طن خلال 12 شهراً بحد متوسط بلغ حوالي 27.50 طناً من المخلفات البلدية الصلبة والعضوية والمواد القابلة لإعادة التدوير المجمعة. وبين مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أن الدائرة تحرص على توزيع الحاويات بشكل كبير لتغطية جميع مناطق الإمارة دون استثناء، حيث بلغ عدد الحاويات 15.900 حاوية.
وأضاف أن الدائرة، ممثلة بجهاتها المختصة، تقوم بحملات توعوية وتثقيفية دورية تعرف بأهمية فرز النفايات والمخلفات وتخصيص أماكن لعملية فرز النفايات، والتدبير في عملية الاستهلاك من خلال الشراء على قدر الحاجة وذلك بهدف تقليل كمية النفايات والحد من هدر الطعام، منوهاً بأن كمية النفايات وفقاً لنوعها خلال الأيام العادية مقارنة بشهر رمضان، شهدت نسبة ملحوظة وعالية.
وحول آلية جمع وفرز تلك المخلفات، أشار العلي إلى أن مؤسسة إدارة المخلفات تقوم بجمع النفايات المتولدة من المناطق السكنية والتجارية بمختلف أنواعها، مثل نفايات البلدية الصلبة وفضلات الطعام والمواد القابلة لإعادة التدوير وفقاً لجدول يومي منتظم لضمان الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للإمارة، ويتم تفريغ النفايات البلدية الصلبة  في مصنع الفرز ليتم فرزها واستخراج المواد القابلة لإعادة تدويرها وفضلات الطعام المفصولة من المصدر يتم تفريغها.

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