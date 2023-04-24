«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى أن يسود طقس غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع سقوط أمطار على بعض المناطق، مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائم جزئي إلى غائم على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان، مع توقع بهطول الأمطار الخفيفة حتى نهاية الأسبوع.