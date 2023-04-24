4433 طلباً لـ«كهرباء الشارقة» لتوصيل الخدمات

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 4433 طلباً، من خلال المنصة الذكية التي أطلقتها الهيئة لمكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين المعتمدين في «الهيئة»، والتي يتم من خلالها تقديم ومتابعة الطلبات لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة، من طلبات اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع وطلبات التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشاريع (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي).

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تطوير الخدمات والتحول الرقمي، وتحديث البرامج والسياسات وفق أفضل المواصفات، ساهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد أن «الهيئة» تعمل على ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والغاز وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة، والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات وتوصيل الخدمات في موعدها ودون أي تأخير.

وأشار إلى أن «الهيئة» أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري عدد 1806 طلبات اعتماد مخططات الكهرباء، وعدد 924 طلب اعتماد مخططات المياه، وعدد 1121 طلب اعتماد مخططات الغاز، وعدد 1228 طلب توصيل الكهرباء، وعدد 1015 طلب توصيل مياه، وعدد 1222 طلب توصيل غاز، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، وتفعيل الشراكة الإستراتيجية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة، والاستمرار في تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية ساهمت في تسهيل عملية التقديم وتسريع اعتماد المخططات وتوصيل الخدمات وإنجاز المعاملات بدقة وكفاءة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأضاف أن طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم للخدمات تعطي مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة، واستمرار «الهيئة» في تنفيذ المشروعات التطويرية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات من خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.