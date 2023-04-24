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بعد الطلاق تنازعا على 700 ألف درهم

بعد الطلاق تنازعا على 700 ألف درهم
25 ابريل 2023 01:24

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين امرأة مطلقة وزوجها السابق، برفض طلب الشاكية، وألزمتها بدفع مبلغ نصف مليون درهم، وذلك لوجود مستندات تثبت أن الشيك الذي حرره زوجها السابق، وإن لم يحرر باسمها فقد صدر كثمن للعقار الذي تم شراؤه لها، وأن الشاهد الأول وهو شقيق الزوج قرر بأن الشاكية أقرت أمامه بأن المبلغ المسدد من زوجها السابق هو 700 ألف درهم فقط مقابل شراء العقار.
وكانت شاكية (مطلقة) قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، نظير اقتراضها مليون و200 ألف درهم من زوجها السابق (المدين)، حيث قام بتحرير شيك لصالح - ممثل الشركة البائعة للعقار - بمبلغ وقدرة مليون و200 ألف درهم قيمة العقار موضوع الدعوى المباع للشاكية، وقامت هي الأخرى (الشاكية) بتحويل  500 ألف درهم في حساب زوجها السابق، وأنه قام باستكمال الثمن بالمبلغ محل المطالبة.
وأوضحت المحكمة أن ما تعيبه الشاكية في الاستناد للنص المذكور، أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج وغير مقبول، وأن ما تنعاه بشأن عدم رد الشركة البائعة، لها ثمن المبيع كاملاً فإن مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه خلص إلى قيام الشاكية باقتراض المبلغ المقضى به من زوجها السابق، ومن ثم فإن استردادها لجزء من ثمن المبيع فقط من الشركة لا أثر له في التزامها برد المبلغ المقترض متى طلبه صاحبه ويكون ما تنعاه بذلك على غير أساس.
كما أن ما تمسكت به من عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، هو أمر مردود، وذلك لأن الحكم المطعون فيه قد رده بما هو مقرر بالمادة 37 من قانون الإثبات، والتي أجازت للمحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة وأن طرفي التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية انفصمت عراها بما يقوم به المانع الأدبي، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول، إضافة إلى أن ما تدّعيه الشاكية بان المبلغ هو في حقيقته هبة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وليس قرضاً وأن زوجها السابق ناقص الأهلية، يعتبر أمراً غير دقيق، نظراً لعدم كفاية الأسباب.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، وألزمتها بدفع المبالغ المالية المتبقية، موضحة أنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

محكمة النقض
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محكمة النقض في أبوظبي
محكمة نقض أبوظبي
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