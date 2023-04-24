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«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً فرنسياً

الوفد الفرنسي خلال الزيارة (من المصدر)
25 ابريل 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، وبحثا سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات العدلية، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.
تأتي الزيارة في إطار التعاون القائم بين الدائرة والمدرسة القضائية الفرنسية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المؤسسات العدلية، بما يضمن تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأطلع الوفد الزائر على اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي، والتي تعد أول محكمة أحوال شخصية مدنية في المنطقة توفر قانوناً مدنياً لتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب، حيث استحدثت تشريعاً يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهي دليل قوي على ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية.
كما اطلع وفد المدرسة القضائية الفرنسية، على الخدمات المقدمة في المحاكم المتخصصة، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان جودة واتساق الأحكام القضائية، فضلاً عن زيارة مكتب خدمات غير المسلمين، وقسم القيد للتعرف على نظام المحكمة متعددة اللغات والنظام الإلكتروني للقضايا، وآلية التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، والإجراءات القانونية والبيئة التشريعية المتطورة.
وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء في أبوظبي، في إنشاء المحاكم المتخصصة وتقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وعقد جلسات المحاكمة المرئية، اعتماداً على الكوادر المؤهلة والمدربة مع توافر أحدث التقنيات التي تتيح إتمام جميع المهام بطريقة ميسرة.

قضاء أبوظبي
أبوظبي
دائرة القضاء
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
فرنسا
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