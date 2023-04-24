عبد الله المري يطلع على الخطة التطويرية لـ«لايف تبس»

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس»Live Tips والتي يشرف عليها مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بهدف رفع الوعي لدى طلبة الجامعات في مختلف البرامج والتخصصات الدراسية في المواضيع الأمنية والشرطية والمجتمعية، واستثمار قدراتهم، وطاقاتهم، وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية، وذلك بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والعقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب الدكتور حامد عبد الله مراد، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدد من الضباط.

وقدَّم العقيد الدكتور منصور البلوشي، شرحاً عن الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس»Live Tips التي تضمنت 4 محاور رئيسية، وهي لايف تبس التفاعلي، ولايف تبس بودكاست، ولايف تبس المرئي، ولايف تبس الموظفين.