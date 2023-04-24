الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبد الله المري يطلع على الخطة التطويرية لـ«لايف تبس»

عبد الله المري يطلع على الخطة التطويرية لـ«لايف تبس»
25 ابريل 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
«أوقاف دبي» و«دائرة الأراضي والأملاك» تطلقان أول وقف للمطورين العقاريين

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس»Live Tips والتي يشرف عليها مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بهدف رفع الوعي لدى طلبة الجامعات في مختلف البرامج والتخصصات الدراسية في المواضيع الأمنية والشرطية والمجتمعية، واستثمار قدراتهم، وطاقاتهم، وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية، وذلك بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والعقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب الدكتور حامد عبد الله مراد، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدد من الضباط.
وقدَّم العقيد الدكتور منصور البلوشي، شرحاً عن الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس»Live Tips التي تضمنت 4 محاور رئيسية، وهي لايف تبس التفاعلي، ولايف تبس بودكاست، ولايف تبس المرئي، ولايف تبس الموظفين.

عبد الله المري
الإمارات
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©