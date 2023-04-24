«لقاء النواخذة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، مبادرة «لقاء النواخذة»، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة، إلى جانب الصيادين وأهالي المناطق السكنية، والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالقطاع البحري، ومسؤولي الأندية الخاصة والحكومية في الإمارة، وذلك بمجلس أم سقيم.

وأكد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن هذه المبادرة، تأتي انطلاقاً من حرص المركز، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، على رصد نتائج المبادرات والخدمات التي يقدمها مركز شرطة الموانئ إلى الجمهور، خاصة الذين يعملون في القطاع البحري من الصيادين والنواخذة ومرتادي البحار، والتأكد من إلمامهم بقنوات الاتصال مع شرطة دبي حال وجود استفسارات ومقترحات أو حالات طارئة.

وأضاف العقيد السويدي: « يُعقد اللقاء بحضور الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في القطاع البحري، نظراً لعملنا جميعاً تحت منظومة أمنية خدمية متكاملة، نحرص من خلالها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير إلى الجمهور وأهالي المناطق السكنية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة.

وتابع:«هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري، للوقوف على احتياجات الصيادين والنواخذة، وتقديم شروحات حول خدمات مركز شرطة الموانئ، وأبرزها خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي، وهي إحدى قنوات الاتصال المهمة، التي من شأنها أن تعزز الأمن للصيادين في عرض البحر، لا سيما مع الخصائص التي يتميز بها، كطلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وخاصية تتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص، ومشاركة الرحلات«.

وتضمن اللقاء مع النوخذة والصيادين وأهالي المناطق السكنية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالقطاع البحري، تقديم شرح حول المبادرة الأمنية البحرية«يزوا»، والتي أطلقتها «شرطة دبي» بهدف تعزيز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في الإمارة، والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عبر إشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءاً في تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته.

وفي ختام اللقاء، توجه العقيد السويدي بالشكر إلى كافة الحاضرين من الشركاء والمواطنين، مؤكداً أهمية تعاونهم للخروج بمقترحات وتوصيات ترفع من جودة الحياة في دبي بما يختص بالقطاع البحري.