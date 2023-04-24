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الإمارات

قرقاش: الإمارات تعزز دور شباب الوطن في البحث العلمي

قرقاش: الإمارات تعزز دور شباب الوطن في البحث العلمي
24 ابريل 2023 21:00

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تعزز دور الشباب للولوج إلى آفاق واسعة من البحث العلمي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تواصل الإمارات مساهماتها البناءة على الصعيد العالمي في كافة المجالات، ما حققته الدولة اليوم من اكتشاف جديد في علوم الفضاء عبر (مسبار الأمل) يؤكد التزمنا الثابت نحو العلم والمعرفة وتعزيز دور شباب الوطن للولوج إلى آفاق واسعة من البحث العلمي، رسائل إيجابية ترسلها الامارات قيادة وشعبا».


 

 

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