الصحة تحتفل بمرور 16 عاماً على خلو الإمارات من الملاريا
الصحة تحتفل بمرور 16 عاماً على خلو الإمارات من الملاريا
24 ابريل 2023 15:49
احتفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمرور 16 عاماً على نيل دولة الإمارات إشهار منظمة الصحة العالمية بتخلص الإمارات النهائي من مرض الملاريا عام 2007 مع استمرارية الدولة في تطوير استراتيجيات وقائية من الملاريا تضمن حماية صحة أفراد المجتمع بوصفها من أوائل الدول في إقليم شرق المتوسط التي أعلنت خلوها من هذا المرض.
جاء ذلك في إطار احتفاء الوزراة بـ"اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا" الذي يصادف في 25 أبريل من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار "استخدام الابتكار لتخفيف عبء الملاريا وإنقاذ الأرواح" وضمن جهودها لتسليط الضوء على إنجازات ومبادرات الدولة الداعمة للجهود الدولية الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا بنسبة 90 % بحلول عام 2030.
ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا يتزامن هذا العام مع إشادة المنظمات الصحية الدولية بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للجهود العالمية لمكافحة الملاريا ومنها دعم منظمة "لا ملاريا بعد اليوم" ومبادرة "بلوغ الميل الأخير" والتي تأتي في سياق المبادرات الإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال الأعوام الماضية لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) وبرنامج "شراكة دحر الملاريا" في تعزيز البرامج الصحية والعلاجية.
كما تواصل دولة الإمارات العمل بالتعاون مع أبرز الشركاء والمؤسسات المتخصصة في مجال الصحة العالمية وذلك من خلال إطلاق شراكات هادفة يكون لها تأثير حقيقي وملموس في مساعدة المجتمعات لتعيش حياة أكثر صحة.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أنها ترتكز في مواجهتها لمرض الملاريا على استراتيجية فعالة بالتعاون مع الجهات الصحية لمنع وفادة الملاريا إلى الدولة مع وجود برنامج ذي كفاءة عالية للترصد الوبائي مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفق اللوائح الصحية الدولية وكذلك تقصي الحشرات ومكافحتها والتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال.
وجددت الوزارة التزامها وحرصها الدؤوب على مواصلة جهودها للمحافظة على خلو الدولة من مرض الملاريا من خلال التنفيذ المحكم لخطة ما بعد الإشهار واستكمال تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة وتعزيز أنشطة مكافحة البعوض الناقل للمرض.
يذكر أن الملاريا مرض فتاك تسببه طفيليات تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات أنثى بعوض "الأنوفيلة" الحاملة للعدوى وهو مرض يمكن الوقاية منه والشفاء منه.
وبلغ عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على نطاق العالم في عام 2021 حسب التقديرات.
وتحدد الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا للفترة 2016-2030 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية غايات عالمية طموحة وقابلة للتحقيق منها الحد من معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 90% والقضاء على المرض في 35 بلداً بحلول عام 2030.