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حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم للمرحلة الأولى لمشروع الحد من حرائق الأبراج بالإمارة

حاكم الشارقة
24 ابريل 2023 15:44

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 100 مليون درهم للبدء في المرحلة الأولى لمشروع الحد من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية والتي تشمل 40 برجاً في مدينة الشارقة.

وأوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة أنه سيتم استبدال واجهات الألمنيوم القابلة للاحتراق في هذه الأبراج بأخرى مقاومة لها.

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المصدر: وام
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