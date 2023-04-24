الإمارات تحتفي بـ "يوم الملاريا" وسط حفاوة بجهودها في مكافحة الوباء عالمياً
علم الإمارات
24 ابريل 2023 15:15
تقف الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار الملاريا على المستوى العالمي حيث تسهم مبادراتها الإنسانية ومساهماتها المالية في تسريع الخطوات نحو القضاء نهائيا على الوباء الذي بلغ عدد المصابين فيه عام 2021 نحو 247 مليونا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وتشارك الإمارات غدا العالم في إحياء اليوم الدولي للملاريا الذي يصادف في 25 أبريل من كل عام، وذلك تزامنا مع مرور 26 عاما على عدم تسجيل أي حالة مصابة فعليا من داخل الدولة منذ 1997، ومرور 16 عاما على نيلها إشهار منظمة الصحة العالمية بالتخلص النهائي من المرض في 2007.
وتحافظ الإمارات على خططها في تطوير استراتيجية التصدي ومنع وفادة الملاريا مع وجود برنامج ذي كفاءة عالية للترصد الوبائي مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفق اللوائح الصحية الدولية لاكتشاف الحالات الوافدة ومعالجتها، وكذلك تقصي الحشرات ومكافحتها، والتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال.
وطورت الإمارات عيادات المسافرين لتشمل لقاحات الأمراض المعدية المختلفة، والتي يتم صرفها للمواطنين والمقيمين مجاناً في مراكز الطب الوقائي وبعض مراكز مختارة من الرعاية الصحية الأولية، وتوفير التثقيف الصحي والأدوية الوقائية للملاريا إلى المسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها مرض الملاريا.ودولياً تعد الإمارات أحد أبرز الداعمين للجهود الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا حول العالم بنسبة 90% على الأقل بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لمخرجات الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا التي أعدتها منظمة الصحة العالمية.وكرست الإمارات خبراتها وعطاءها للحد من انتشار مرض الملاريا ومساعدة العديد من البلدان على التصدي له، فيما تشيد المنظمات الصحية الدولية بالدعم الإماراتي في محاربة الملاريا، حيث لم تتوانَ عن تقديم العون والدعم في هذه القضية الإنسانية العالمية، وقدمت دعما ماليا سخيا على مدى سنوات متواصلة في برنامج "شراكة دحر الملاريا".
وشهدت العاصمة أبوظبي في يناير الماضي إعلان مبادرة "بلوغ الميل الأخير" ومنظمة "ملاريا نو مور" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" توسيع مبادرتهم المعنية بالمناخ والصحة العالمية "التنبؤ بمستقبل صحي"، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.
وتمثل مبادرة "التنبؤ بمستقبل صحي" اتحادا يضم منظمات صحية وتقنية رائدة تعمل على الحد من تأثير تغير المناخ على المساعي الرامية للقضاء على المرض. وخلال شهر يناير 2022 أطلقت مبادرة "التنبؤ بمستقبل صحي" المعهد الجديد للملاريا والحلول المناخية (IMACS)، وهو معهد عالمي يعنى بمكافحة الملاريا في مواجهة تغير المناخ وتقلبات الطقس. ووفقا لتقرير الملاريا العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت حالات الوفاة بالملاريا أكثر من 619 ألف حالة، وكانت كل ثلاث من أربع حالات وفاة هي لأطفال لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.