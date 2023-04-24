رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنجلاديش بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
محمد بن زايد
24 ابريل 2023 15:00
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة محمد شهاب الدين، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة محمد شهاب الدين.