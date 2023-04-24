مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال

تتميز مدينة برجيل الطبية بأبوظبي بتقديم رعاية شاملة للأطفال، من خلال إتاحة مجموعة من التخصصات الفرعية لدعم صحة الأطفال وتوفير الرعاية التكاملية الشاملة عالمية المستوى في مكانٍ واحد.

كآباء وأمهات، غايتنا جميعًا أن يتمتع أطفالنا بالصحة والسعادة، وبالنظر إلى ذلك فقد يكون ضمان حصول أطفالنا على أفضل رعاية صحية ممكنة، أحيانًا مهمة شاقة، بشكل مؤكد فإن الرعاية الصحية الشاملة للأطفال ضرورية لبناء أساس متين لمستقبلٍ صحي، مع التركيز على التخصصات الفرعية لطب الأطفال، ومن هذا المنطلق تلتزم مدينة برجيل الطبية ببناء دولة أكثر إشراقاً وصحة من خلال توفير رعاية عالمية المستوى للأطفال.

تقدم مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، أحدث رعاية لطب الأطفال عبر مجموعة من التخصصات الفرعية لدعم صحة الأطفال يتم فيها توفير رعاية شاملة تكاملية وخدمات خُصصت للأطفال على يدي أبرز وأكثر الأطباء المتخصصين خبرةً، وتشمل هذه التخصصات والخدمات، طب وجراحة الأعصاب للأطفال ، و زراعة نخاع العظام للأطفال ، والعناية المركزة للأطفال ، وأمراض القلب للأطفال ، و طب أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، وأمراض الرئة للأطفال، وجراحة عظام الأطفال وخدمات إعادة التأهيل لحديثي الولادة والأطفال.

طب الأعصاب لدى الأطفال



طب الأعصاب للأطفال هو مجال مهم يتعامل مع تشخيص وعلاج الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي لدى الأطفال، حيث يمكن أن تسبب هذه الاضطرابات لو لم يتم علاجها تأخيرات في النمو ، أو نوبات صرع ، أواضطرابات عصبية عضلية ، أوتشوهات وراثية، و أمور أخرى، لذا فإن طب الأعصاب للأطفال ضروري لضمان النمو السليم للدماغ والصحة العامة للأطفال في جميع أنحاء العالم، إن التطور السليم للجهاز العصبي وعمله ضروريان لنمو الطفل البدني والمعرفي والعاطفي، فيما يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكر للإضطرابات العصبية في منع حدوث المزيد من المضاعفات وتحسين نوعية حياة الطفل.

إن الانتشار الواسع للإضطرابات العصبية لدى الأطفال، يبرز الحاجة الملحة إلى الرعاية المتخصصة والتدخل المبكر، ويكون ذلك بالتشخيص والعلاج المناسبين ، يمكن للأطفال الذين يعانون من إضطرابات عصبية أن يعيشوا حياة صحية ومرضية. مع وجود فريق أطباء أعصاب الأطفال ذوي المهارات العالية والخبرة الحاصلين على شهادة البورد الغربي ، تقدم مدينة برجيل الطبية خدمات شاملة في طب الأعصاب للأطفال لدعم صحة دماغ الأطفال.

جراحة أعصاب الأطفال



جراحة أعصاب الأطفال، هي تخصص فرعي يساعد في تشخيص وعلاج وإدارة حالات الرضع والأطفال الذين يعانون من إضطرابات جراحة الأعصاب المختلفة، تشمل هذه المشكلات: الرأس والعمود الفقري والدماغ والحبل الشوكي.

تتضمن الحالات التي يتم علاجها: تشوهات الرأس ، تعظم الدروز الباكر ، أورام المخ ، إصابات الرأس ، استسقاء الرأس ، الخراجات العنكبوتية ، السنسنة المشقوقة ، الصرع المستعصي على العلاج ، تشوهات المشية (التشنج) ، المتلازمات القحفية الوجهية ، التشوه الخياري ، التشوهات الخلقية للدماغ والعمود الفقري ، والتشوهات الوعائية.

يؤكد جراحو أعصاب الأطفال في مدينة برجيل الطبية، على تقديم الرعاية متعددة التخصصات، ويعملون عن كثب مع الأطباء والممرضات وخدمات الدعم الأخرى لضمان أن تكون الرعاية المقدمة شاملة ومنسقة في نفس الوقت، غالبًا ما يحتاج الأطفال المصابون بأمراض أستلزمت إجراء جراحة الأعصاب إلى متابعة متكررة ومنتظمة طوال طفولته

أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال



صحة الأمعاء هي جانب أساسي من جوانب الصحة العامة وخاصة للأطفال، تلعب بكتيريا الأمعاء وهي نظام بيئي معقد من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي ، دورًا حيويًا في تطوير وصيانة جهاز المناعة والصحة العامة.

يعمل الأطباء في مدينة برجيل الطبية معًا لتقديم مجموعة من الخدمات ، بدءًا من الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وتشخيصها ، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي ومرض الإضطرابات الهضمية ، إلى علاج أمراض الأمعاء الإلتهابية وإلتهاب القولون ومرض كرون، يقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخيارات الجراحية لمرضى الأطفال الذين يعانون من آلام مزمنة في البطن أو انسداد بسبب مرض كرون أو التهاب القولون التقرح.

طب وجراحة أمراض القلب للأطفال

أدى التقدم الذي تم إحرازه في أمراض القلب وجراحة القلب والرعاية الحرجة للأطفال، إلى تحسين مستوى البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، ولكن لا يزال هناك عبء كبير من المرض يتطلب الإهتمام، تكمن أهمية تشخيص أمراض القلب للأطفال في دورها بالوقاية من أمراض القلب لدى الأطفال وعلاجها إن وجدت ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير لمدى الحياة على صحتهم ورفاهيتهم.

يقوم خبراء أمراض القلب للأطفال في مدينة برجيل الطبية، بتقييم ورعاية جميع الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب ، من عمر الأطفال حديثي الولادة إلى مرحلة المراهقين، يوفر المستشفى ECG و ECHO ومراقبة هولتر، واختبار التمرينات، والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، والتصوير المقطعي المحوسب للقلب، فهي مركز تميز لخدمة المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال في دولة الإمارات، حيث تقدم تقييماً شاملاً لنظم القلب ورعاية منظم ضربات القلب.

أمراض الرئة لدى الأطفال



الإلتهاب الرئوي هو أكبر قاتل معدي للأطفال في جميع أنحاء العالم ، حيث يودي بحياة أكثر من 700000 طفل دون سن الخامسة كل عام ، بما في ذلك أكثر من 153000 من الأطفال حديثي الولادة المعرضين بشكل خاص للإصابة، يلعب طب الرئة لدى الأطفال دورًا حيويًا في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال وتشخيصها وعلاجها، يمكن أن تتراوح التهابات الجهاز التنفسي من عدوى خفيفة مثل نزلات البرد إلى أمراض أكثر خطورة مثل الإلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والربو، يمكن أن تسبب هذه العدوى مرضى ووفيات كبيرة عند الأطفال.

خبراء أمراض الجهاز التنفسي للأطفال المتخصصين في مدينة برجيل الطبية، هم أخصائيو رعاية صحية متخصصون خضعوا لتدريب وتعليم مكثف في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، إنهم يعملون عن كثب مع أطباء وممرضات الأطفال وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، لتقديم رعاية شاملة للأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي.



العناية المركزة للأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة



العناية المركزة للأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة تعتبر من أحد الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وحديثي الولادة من الخدج الذين لم تكتمل أشهر الحمل قبل ولادتهم 7 أو 9 أشهر، توفر هذه المجالات المتخصصة من الطب الرعاية المنقذة للحياة المرضى ذوي الحالات الأكثر تعقيداً.

تكمن أهمية الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة في قدرتها على توفير رعاية متخصصة للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وحديثي الولادة ، وغالبًا ما تتضمن تدابير دعم الحياة مثل التهوية الميكانيكية ، والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) ، والعلاج المستمر بالبدائل الكلوية، حيث تهدف هذه التدخلات لإستقرار حالة الطفل وتقديم الدعم أثناء علاج الحالة الأساسية، و بشكل عام تعتبر العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة من الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية ، حيث توفر الرعاية المنقذة لحياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وحديثي الولادة وتحسن النتائج لهؤلاء المرضى.

إعادة التأهيل العصبي للأطفال



يعد إعادة التأهيل العصبي للأطفال جانبًا مهمًا من جوانب الرعاية الصحية ، وهو نهج متعدد التخصصات يستجيب للاحتياجات المؤقتة أو الدائمة الناتجة عن تغيرات النمو أو أوجه الخلل في مرحلة الطفولة المبكرة ، بهدف تحقيق أقصى قدر من التعافي وتعزيز تنمية قدرات الطفل.

تقدم مدينة برجيل الطبية خدمات متخصصة لإعادة التأهيل العصبي للأطفال، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحسين نتائج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو والحالات العصبية، حيث توفر الغرفة الحسية في المستشفى مدخلات حسية شخصية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، مما يوفر بيئة آمنة وخاضعة للرقابة لتحفيز الحواس.

إعادة التأهيل الافتراضي (نيرفانا) هو نهج مبتكر لإعادة التأهيل العصبي، يستخدم الواقع و التحفيز متعدد الحواس، لتعزيز عملية إعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون من الأمراض العصبية الحركية والمعرفية، يوفر بيئة تفاعلية وجذابة للأطفال لممارسة المهارات وتحسين قدراتهم الوظيفية.

يعد Spider Cage موردًا متخصصًا آخر لإعادة تأهيل الأطفال العصبي في مدينة برجيل الطبية، والذي يسمح بالحركات النشطة وذاتية البدء والممارسة عالية الكثافة للمهام الوظيفية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات حركية ، مما يوفر بيئة آمنة وداعمة للأطفال لتحسين مهاراتهم الحركية والقدرات الوظيفية.

جراحة الأطفال



تكمن أهمية جراحة الأطفال في قدرتها على توفير التدخلات المنقذة للحياة وتحسين الحياة للأطفال المصابين الذين هم بحاجة لتدخلات جراحية، و تشمل هذه التدخلات العمليات الجراحية التصحيحية للتشوهات الخلقية وجراحات السرطان والعلاجات الجراحية الأخرى لحالات مثل الصدمات والحروق والالتهابات، فيما يعد تحسين الوصول إلى جراحة الأطفال أمرًا ضروريًا لتحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض الجراحية في جميع أنحاء العالم، وتعتبر مدينة برجيل الطبية مركزاً متخصصاً في جراحة الأطفال، يوفر خبرة عالمية وبنية تحتية لتقديم الرعاية الجراحية للأطفال من جميع الفئات العمرية ، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة.

زرع نخاع العظام للأطفال



زرع نخاع العظام للأطفال (BMT) هو إجراء طبي يتضمن استبدال نخاع العظم التالف أو المصاب بخلايا جذعية سليمة، يستخدم هذا الإجراء بشكل شائع لعلاج مجموعة متنوعة من حالات الأطفال ، بما في ذلك سرطان الدم والأورام اللمفاوية واضطرابات الدم الأخرى، حيث يمكن أن يساعد هذا الإجراء في استعادة إنتاج خلايا الدم السليمة وتحسين نوعية الحياة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الدم.

على الرغم من الفوائد المحتملة لزراعة نخاع العظم ، لا يزال الوصول إلى الإجراء محدودًا في أجزاء كثيرة من العالم. وفقًا لدراسة نُشرت عالمياً، فإن الوصول إلى عمليات زراعة نخاع العظم محدود في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب نقص الموارد والخبرة.

مدينة برجيل الطبية هي مركز متخصص في زراعة نخاع العظم للأطفال ، مع خبرة عالمية وبنية تحتية محسّنة مكنت من الوصول إلى الإجراء، للأطفال المحتاجين وأنقذت حياة أكثر من 18 طفلاً.

جراحة عظام الأطفال



جراحة عظام الأطفال هي مجال طبي مخصص لتشخيص وعلاج وإدارة مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي لدى الأطفال والمراهقين ، من التشوهات الخلقية والاضطرابات المرتبطة بالنمو إلى الإصابات الرضحية والقضايا المتعلقة بالرياضة، مما لا شك فيه أن جراحة عظام الأطفال ضرورية لتعزيز النمو الصحي والتطور حتى يتمكن الأطفال من ممارسة حياتهم اليومية بنشاط وحيوية كسائر الأطفال، ويعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب والتدخل في الوقت المناسب كلها عوامل حاسمة في تعزيز النتائج ومنع المضاعفات طويلة الأجل عند الأطفال.

تشتهر عيادة بالي الشرق الأوسط في مدينة برجيل الطبية بخبرتها ومعرفتها في التشخيص الدقيق وعلاج مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي للأطفال، حيث يبتكر الخبراء العالميون في العيادة أنماط نمو وتطور فريدة لكل طفل بحسب حالته، مع توفير رعاية شاملة تعالج الجوانب العاطفية والنفسية للعلاج، يضمن هذا النهج الشامل حصول الأطفال وأسرهم على الدعم والرعاية التي يحتاجون إليها.

يستحق كل طفل الفرصة ليحيا حياة صحية وسعيدة، تركز مدينة برجيل الطبية على تمكين صحة الأطفال من خلال الرعاية الطبية المتقدمة والاهتمام الشخصي، ومع مجموعتها الشاملة من تخصصات طب الأطفال تعد المستشفى منارة أمل للعائلات التي تريد الأفضل لأطفالها.

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