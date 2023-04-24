الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

10 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «سعود المعلا الخيرية»

ماجد بن سعود يكرم بنك دبي الاسلامي (من المصدر)
24 ابريل 2023 11:23

أم القيوين (الاتحاد)
قدم بنك دبي الإسلامي، 10 ملايين درهم من أموال الزكاة، لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، لصرفها على المستحقين في مصارف «الفريضة» والمساعدات للمستحقين وفق الإجراءات المتبعة في المؤسسة.
وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل والتزامه بأداء فريضة الزكاة، ودعم المجهود الخيري الذي تقوم به المؤسسة، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
وأضاف بأن البنك شريك استراتيجي للمؤسسة منذ سنوات طويلة، وهو احد رواد العمل الخيري على مستوى الدولة، وداعم لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيها.
من جانبها، عبرت إدارة «بنك دبي الإسلامي» عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميع المؤسسات الخيرية في الدولة، مجددة التزام البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم ورعاية العمل الخيري داخل الدولة.

أخبار ذات صلة
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©