10 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «سعود المعلا الخيرية»

أم القيوين (الاتحاد)

قدم بنك دبي الإسلامي، 10 ملايين درهم من أموال الزكاة، لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، لصرفها على المستحقين في مصارف «الفريضة» والمساعدات للمستحقين وفق الإجراءات المتبعة في المؤسسة.

وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل والتزامه بأداء فريضة الزكاة، ودعم المجهود الخيري الذي تقوم به المؤسسة، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.

وأضاف بأن البنك شريك استراتيجي للمؤسسة منذ سنوات طويلة، وهو احد رواد العمل الخيري على مستوى الدولة، وداعم لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيها.

من جانبها، عبرت إدارة «بنك دبي الإسلامي» عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميع المؤسسات الخيرية في الدولة، مجددة التزام البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم ورعاية العمل الخيري داخل الدولة.