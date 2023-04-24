اعتماد دولي لـ«الطب الطبيعي» في «خليفة الطبية»

حصل مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت «صحة»، على اعتماد مدته ثلاث سنوات من قِبَل لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «كارف الدولية»، مقرُّها الولايات المتحدة الأمريكية، عن برامجها لإعادة تأهيل المرضى المراجعين في العيادات الخارجية. ويعدُّ الحصول على اعتماد «كارف» أعلى مستويات التقدير الذي يمكن أن تحصده أيُّ مؤسَّسة، ما يدل على مدى مطابقتها معايير «كارف». وقد خضع فريق مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل لمراجعة صارمة ودقيقة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها عدد من الخبراء، الأمر الذي أظهر مدى التزام الفريق بتقديم خدمات وبرامج قابلة للقياس والمساءلة، وذات جودة عالية. وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة « صحة»: «يسعدنا حصول مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية على اعتماد (كارف) المرموق، فهذا دليل واضح على التزامنا الراسخ بتقديم رعاية وخدمات استثنائية لمرضانا. نسعى جاهدين في صحة للتميُّز في جميع خدماتنا، والحفاظ على مكانتنا الرفيعة في الدولة، وسنواصل في ظل قيادتنا الرشيدة تعزيز الكفاءة في جميع مجالات قطاع الرعاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالصحة العامة ورفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة. ومن خلال الارتقاء المستمر بجودة الصحة وضمان أفضل النتائج، نحن ملتزمون ومتفقون مع الهدف السامي لشركة (بيور هيلث) الرامي إلى تطوير علم زيادة متوسط العمر، ليعيش الناس حياةً أطولَ وأكثر صحة وسعادة». وأكَّد بدر القبيسي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «نحن فخورون للغاية بحصولنا على اعتماد (كارف)، فهو دليل على التزامنا الراسخ بتقديم رعاية وخدمات استثنائية لمرضانا، تتماشى مع أخلاقيات مجموعة (بيور هيلث) لتقديم أعلى معايير الخدمات وأفضل النتائج الصحية. هذا الإنجاز المرموق يعكس العمل الجاد والتفاني لفريقنا بأكمله، وتركيزنا الثابت على الارتقاء المستمر بمستويات الجودة. وأودُّ توجيه الشكر والامتنان للفريق بأكمله على إعطائه الأولوية لجودة وسلامة الرعاية المقدَّمة للمرضى بأقصى قدر من الالتزام. وسنواصل السعي نحو التميُّز في كلِّ ما نقوم به». وتعدُّ لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية «كارف» مؤسَّسة مستقلة غير ربحية، تتمثَّل مهمّتها في تعزيز جودة الخدمات المقدَّمة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وتماشياً مع رؤية ورسالة «بيور هيلث»، تلتزم شركة «صحة» بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى دوماً نحو تحسين خدماتها ومرافقها. ومن خلال منصتها الشاملة المتكاملة، والتي تدير أكثر من 200 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعدّدة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات والاستثمارات، تلتزم شركة «بيور هيلث» بتقديم جودة بمستويات عالمية تركِّز على المخرجات في جميع قنوات الرعاية الصحية، ما يتماشى مع جهودها المتمثّلة في إعداد نظام رعاية صحية متكامل وشامل سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي