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ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري

محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
24 ابريل 2023 00:45

رأس الخيمة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة حفل زفاف عبدالله علي بن عبيد العلي على كريمة المرحوم ثاني بن عبيد المهيري، أمس، بقاعة السيف في فندق رأس الخيمة. كما حضر الحفل الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين والأهل والأقارب. وهنأ سموه العريس بهذه المناسبة، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

رأس الخيمة
أفراح العلي
أفراح المهيري
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
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