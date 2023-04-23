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الإمارات

248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا

248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
24 ابريل 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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بلغ مجموع طائرات المساعدات الإماراتية الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، وحتى اليوم 248 طائرة شحن و3 سفن شحن، حملت 12300 طن من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم المتضررين خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجات القطاع الصحي وتوفير ما يلزم من أدوية. وجاء عطاء الإمارات الإنساني في توقيت مهم وحساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة، جراء زلزال سوريا وتركيا.

سوريا
تركيا
المساعدات الإماراتية
عملية الفارس الشهم 2
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