25 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال العيد

الشارقة (الاتحاد)

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك مع 25.824 مكالمة عبر مركزي الاتصال 901 و999، وبما يحقق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

وأوضحت شرطة الشارقة أنه تم التعامل مع 23.006 مكالمات عبر مركز الاتصال 999، ومع 2818 مكالمة عبر الرقم 901 وشملت البلاغات الجنائية، والمرورية، والاستفسارات والملاحظات وإحالتها لجهات الاختصاص، ووفق ما تستند عليه الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة، داعيةً إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم وفي أي وقت.