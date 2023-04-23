الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

25 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال العيد

غرفة عمليات شرطة الشارقة (من المصدر)
24 ابريل 2023 00:44

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«حرة الحمرية» تختتم مشاركة ناجحة في معرض الهند للصلب 2023
ليالي أبوظبي في العيد.. موسيقى وطرب

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك مع 25.824 مكالمة عبر مركزي الاتصال 901 و999، وبما يحقق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.
وأوضحت شرطة الشارقة أنه تم التعامل مع 23.006 مكالمات عبر مركز الاتصال 999، ومع 2818 مكالمة عبر الرقم 901 وشملت البلاغات الجنائية، والمرورية، والاستفسارات والملاحظات وإحالتها لجهات الاختصاص، ووفق ما تستند عليه الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة، داعيةً إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم وفي أي وقت.

الشارقة
شرطة الشارقة
عيد الفطر
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©