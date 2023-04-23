الطقس اليوم غائم مع أمطار متوقعة

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً، خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 15 كلم/س إلى 25 كلم تصل إلى 40 كلم/س. كما توقع أن تكون حالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:29والمد الثاني عند الساعة 03:24 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

أما في بحر عُمان، فيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03 الثاني، والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.