140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»

آمنة الكتبي (دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع 140 طلب تسجيل كبار المواطنين في الوحدة المتنقلة منذ بداية تفعيل الخدمة، وتتيح وزارة تنمية المجتمع خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان، وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التقديم خدمة الوحدة المتنقلة يومياً، وفق جدول معدّ مسبقاً أو حسب الطلب أحياناً، لتلبية حاجات كبار المواطنين العاجلة، حيث يتم إجراء ما لا يقل عن 7زيارات يومياً، وتسهم الوحدة الرعاية المتنقلة في تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية التي يحتاجها كبار المواطنين في منازلهم وبين أسرهم، وتدريب أسرهم ومساعدتها على رعايتهم في منازلهم بطريقة صحية، وتخفيف أعباء رعاية المسن، والتشجيع على التمسك بوجوده في المنزل، إضافة إلى توفير الأجهزة المختلفة التي يحتاجها كبار المواطنين، لتسهيل حركتهم وإقامتهم في منازلهم.

ويتم وضع خطة علاجية تتناسب مع حالة كل مسن في محيط أسرته، إذ تتضمن الوحدة المتنقلة أجهزة العلاج الطبيعي، بما فيها جهاز الأشعة تحت الحمراء المتنقل، والكمادات الكهربائية بأحجام مختلفة. كما تضم أجهزة قياس الضغط، ونسبة السكر، وفحص حرارة الجسم والعديد من الأجهزة الأساسية للفحوص الدورية لكبار السن.

وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الحصرية لكبار المواطنين، تتضمن بطاقة «مسرة» هي مجموعة من الخدمات والامتيازات، تمنح تلقائياً ومن دون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية، وبطاقة «فزعة» التي جاءت في إطار الشراكة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حيث تم توفير «فزعة» في المرحلة الأولى لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

السياسة الوطنية

وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الوزارة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071 والمرتكزة على سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، الأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية الرامية في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

ويمكن التقدم بطلب الاستفادة من خدمات الوحدة المتنقلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الاتصال بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وتهدف الوحدة إلى تطوير أساليب رعاية كبار المواطنين، وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والمعنوية والصحية التي يحتاج إليها الفرد من كبار المواطنين في منزله وبين أسرته، إضافة إلى تدريب أسرة الفرد من كبار المواطنين ومساعدتها على رعايته في منزله بطريقة صحية وسليمة، وتوفير الأجهزة المختلفة التي يحتاج إليها كبار المواطنين لتسهيل حركة الشخص وإقامته في منزله، وتخفيف أعباء رعاية كبار المواطنين على الأسرة.