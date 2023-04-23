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فاعلة خير تتكفل بدراسة 5 من أبناء نزيلات «عقابية دبي»

فاعلة خير تتكفل بدراسة 5 من أبناء نزيلات «عقابية دبي»
24 ابريل 2023 00:44

دبي (الاتحاد)

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تفاهم بين شرطة دبي و«جامعة خليفة»

 من منطلق إشراك أفراد المجتمع في العمل الإنساني، تكفلت فاعلة خير للسنة الثانية على التوالي بسداد 180 ألف درهم قيمة الرسوم الدراسية لخمسة أطفال من أبناء نزيلات سجن النساء في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي.
وأضافت شرطة دبي أن تبرع فاعلة الخير، يعكس القيم الإنسانية السامية والنبيلة التي يدعو إليها المجتمع الإماراتي ويرسخ لها ضمن مبادراته، مشيرة إلى حرصها على تسليط الضوء على الخير الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء، سواء كانوا أفرادا في المجتمع أو من المؤسسات الخيرية، تعزيزاً لقيم العطاء والتآزر المجتمعي.
وأكدت شرطة دبي أن المؤسسات والجهات الخيرية وفاعلي الخير، شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات، ولأسرهم المتعسرة مادياً، وأن هذه المبادرات الإنسانية المشتركة تهدف إلى التخفيف من محنتهم، وفك كربتهم، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
من جانبهن، أعربت النزيلات عن سعادتهن البالغة وشكرهن العميق، لفاعلة الخير، ومبادرتها النبيلة، التي أسهمت في استكمال أبنائهن تعليمهم، واستمرارهم على مقاعد الدراسة.

دبي
عقابية دبي
شرطة دبي
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