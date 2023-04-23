«علماء شرطة دبي» يُطلق «العقول النابضة»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس علماء شرطة دبي، مبادرة بعنوان «العقول النابضة»، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الخبراء في شرطة دبي والجامعات عبر زيارات دورية، وتقديم سبل الدعم للطلبة على الصعيد الأكاديمي والمهني.

وقال العقيد هشام السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، إن مبادرة «العقول النابضة»، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والكليات، عبر تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل، ونقل العلم والمعرفة للطلبة وتقديم الاستشارات العلمية لهم.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف المجالات البحثية، إضافة إلى دعم مجال كتابة البحوث العلمية في الجامعات والكليات والتي من شأنها تعزيز التعاون بين شرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات.

