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الإمارات

النيادي يجري أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

سلطان النيادي داخل محطة الفضاء الدولية
23 ابريل 2023 17:55

سيخوض سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب في 28 أبريل الجاري أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.
وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «سيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في 28 أبريل الجاري أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، حيث ستستمر المهمة لنحو 6 ساعات ونصف خارج محطة الفضاء الدولية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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