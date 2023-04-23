معرض ليالي رمضان يستقطب أكثر من 100 ألف زائر في ختام فعالياته
معرض ليالي رمضان يستقطب أكثر من 100 ألف زائر في ختام فعالياته
23 ابريل 2023 15:25
اختتمت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 40 من معرض "ليالي رمضان 2023" بعد 17 يوماً حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات التراثية والتجارب الترفيهية العائلية محققاً أرقام قياسية في نسبة مبيعات العارضين وعدد الزوار الذي بلغ أكثر من 100 ألف زائر بزيادة بلغت 100% مقارنة بدورة عام 2022.
وحقق المعرض الذي نظمه المركز خلال الفترة من 5 إلى 21 إبريل الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة 33 من "مهرجان رمضان الشارقة" نجاحاً باهراً وانعكس ذلك بحجم المبيعات التي فاقت توقعات العارضين في ظل حركة التسوق الكبيرة التي شهدها الحدث بعد أن أسهم في استقطاب آلاف الزوار بعروض ترويجية وتخفيضات كبرى وصلت إلى 75 % على أكثر من 10 آلاف منتج قدمها نحو 170 عارضاً من كبار تجار التجزئة و500 علامة تجارية محلية وعالمية.
وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن نجاح معرض " ليالي رمضان" في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر يؤكد ريادته كواحد من أهم الفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان إمارة الشارقة وزوارها كما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لضمان التميز والنجاح لكافة الفعاليات والمعارض التي ينظمها إكسبو الشارقة مشيراً إلى أن المعرض شكل إضافة نوعية لفعاليات الدورة 33 من "مهرجان رمضان الشارقة" وعززت من فرص نجاحه وتمكينه من تحقيق مستهدفاته على صعيد إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية فضلا عن المساهمة في تحفيز حركة المبيعات وتعزيز قطاع التجزئة على المستوى المحلي والتي عملت غرفة الشارقة على توفير كافة أشكال الدعم له انطلاقاً من حرصها على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات.
من جانبه قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة يسعدنا ما حققه معرض "ليالي رمضان" من نجاح كبير في نسخته الـ 40 سواء على صعيد تمكنه من استقطاب أكثر من 170 عارضاً و500 علامة تجارية محلية وعالمية أو على صعيد الإقبال غير المسبوق من الزوار الذين جاؤوالقضاء أوقات مميزة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المبهرة التي شهدها الحدث والاستفادة من التخفيضات والعروض التسويقية التي قدمها العارضون وهو ما عكس أهمية هذا الحدث باعتباره أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها لكافة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها المركز وفي مقدمتها معرض ليالي رمضان باعتباره أحد أهم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة كما توجه بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في نجاح المعرض هذا الموسم.
وأعرب عدد كبير من ممثلي الشركات العارضة عن سعادتهم بحركة التسوق الكبيرة التي شهدها المعرض وبالتأثير الإيجابي للمعرض على مبيعاتهم وما حققوه من عوائد مجزية فاقت توقعاتهم وكسرت الأرقام التي حققوها في كافة دورات المعرض السابقة مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض وما تضمنه من فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة متوجهين بالشكر لمركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الحدث المتميز الذي يشكل لهم فرصة مهمة لجذب شريحة واسعة من المستهلكين وخاصة مع طرح العديد من التخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.