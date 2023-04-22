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الإمارات

الإمارات تواصل دعم السوريين المتأثرين من الزلزال

الإمارات تواصل دعم السوريين المتأثرين من الزلزال
23 ابريل 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا، عبر عملية «الفارس الشهم 2» التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، وذلك في إطار الأدوار الإنسانية الرائدة للدولة على الصعيد العالمي وأياديها الممتدة بالخير على مدى عقود.
ونشرت وزارة الدفاع، على موقعها الرسمي في «تويتر»، فيديو يعرض أوجه المساعدات التي قدمتها الإمارات للتخفيف من معاناة المتأثرين في الزلزال في سوريا. وأشاد المستفيدون بما قدمته الإمارات من دعم كان له أثر كبير في درء الأضرار التي لحقت بالسوريين، جراء الزلزال، وهذا ما جبلت عليه دولة الإمارات من تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء.

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يشار إلــــى أن حصيلــة المساعدات المستمرة، بلغت 176 طائرة حملت 5688 طناً من المساعدات ضمن الجسر الجوي، وضمن الجسر البحري تم تسيير 3 سفن حملت 5429 طناً، وبلغ إجمـــالي المساعـــدات 11117 طنــاً.

الإمارات
الزلزال
سوريا
عملية الفارس الشهم 2
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