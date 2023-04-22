الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك

الشارقة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد والقبائل، وممثلي الجاليات العربية والأجنبية.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر الاستقبال، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري وكبار المسؤولين، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، أمس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من أصحاب ومديري المؤسسات التجارية والاقتصادية والمستثمرين وكبار رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في الدولة، وأصحاب ومديري المصانع والمؤسسات الاستثمارية والمراكز التجارية العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

وعبّر الحضور عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات؛ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات؛ معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين ووفد من الجمعية الهندية بأم القيوين، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، والمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام أمس، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والجهات الاتحادية، والمواطنين، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من النعم والأمان والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.