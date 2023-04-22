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الأجواء العائلية.. عنوان لحدائق الدولة

الأجواء العائلية.. عنوان لحدائق الدولة
23 ابريل 2023 02:01

هالة الخياط (أبوظبي) 

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شهدت الحدائق العامة والشواطئ في مدينة أبوظبي وضواحيها، إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خلال ثاني أيام عيد الفطر، خاصة خلال الساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.
وجذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد، ولاقت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الشباب ممن مارسوا هواياتهم الرياضية. 
وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين. 
ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ والحدائق لاستقبال روادها، خلال أيام عيد الفطر، وتم التدقيق على حالة الأصول في الشواطئ، وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد إليها، خلال الإجازة المستمرة حتى مساء اليوم (الأحد)، والتأكد من سلامة عملها وأدائها، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات، كخدمة الأمن والنظافة وخدمة المنقذين والتمريض.

الحدائق العامة
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أبوظبي
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