دبي.. فرحة واحتفالات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

سيطرت أجواء الفرح والسرور والفعاليات الاجتماعية والترفيهية، على ثاني أيام عيد الفطر المبارك في مدينة دبي، وتنوعت الأنشطة والاهتمامات، حيث عمت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم.

وتتيح دبي مجموعة من الخيارات أمام الأسر والأفراد، حيث تشكل مراكز التسوق والمدن الترفيهية والشواطئ والحدائق في إمارات الدولة كافة، أبرز الوجهات التي تشهد ارتفاع الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

ففي الصباح الباكر، شهدت مراكز التسوق والوجهات الرائدة والحدائق وشواطئ دبي، حضوراً كبيراً ووجوداً من مختلف فئات المجتمع وشرائحه العمرية، وسيطرت الأجواء الجماعية، سواء للأسر أو الأصدقاء، علاوة على أنشطة الحفلات الفنية والموسيقية.

وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق، وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء، حيث قام العديد من المراكز التجارية بعمل تخفيضات وتنزيلات في الأسعار لجذب الزوار والراغبين في الشراء.

كما اشتملت مظاهر العيد في دبي على الكثير من أشكال الزينة والتي غطت الطرقات والشوارع، بالإضافة إلى بيوت المواطنين، واتخذت أشكالاً بديعة وجميلة، خاصة ما تزينت به الطرقات التي قامت بتركيبها بلدية دبي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وشهد ثاني أيام عيد الفطر بدبي، احتفالات وعروضاً فريدة في مختلف أنحاء المدينة، مع أنشطة وتجارب متنوّعة ترضي الجميع، كما تتوهج الأضواء والألعاب النارية في كل مكان، فيما يجتمع أفراد العائلات والأصدقاء معاً في أجواء العيد الفريدة.

وشجعت الأجواء المعتدلة، الكثير من العائلات على ارتياد الحدائق، حيث فتحت حدائق دبي أبوابها أمام زوارها، من الثامنة صباح أول أيام العيد، مع تطبيق اشتراطات الإجراءات الاحترازية، ومن بين الحدائق التي شهدت توافد أعداد كبيرة: الصفا، زعبيل، الممزر، مشرف، الخور، منذ ساعات الصباح الباكر، وزادت الأعداد عصراً وحتى قرابة منتصف ليل أمس.

فيما شهدت شواطئ دبي، توافد الكثير من عشاق السباحة والاستمتاع بالأجواء المشمسة، وسط حضور عائلي وشبابي واضح على مختلف الشواطئ، خاصة الممزر والجميرا.

وفي هذه الأثناء، تؤدي الطواقم الطبية والشرطية دورها بشكل احترافي، وتقدم جهوداً كبيرة، فعلى سبيل المثال، تطبق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خطة متكاملة لتغطية الأحداث والفعاليات المهمة وجميع مناطق دبي بوحدات إسعافية متطورة لضمان الوصول في وقت قياسي للتعامل مع أصعب الحالات خلال عطلة عيد الفطر.

وتوفر «إسعاف دبي» تغطية وتأمين جميع مناطق دبي بوحدات إسعافية لضمان الوصول في وقت قياسي على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المتنوعة، وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية لزوار ومجتمع دبي.

وخصصت المؤسسة 738 كادراً مؤهلاً موزعاً على 123 نقطة إسعافية بمركبات إسعافية متخصصة من طبيب الطوارئ وسيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية ودراجات التدخل السريع والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.

كما وفرت وحدات العناية المركزة التي تكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، كما يشرف على سير العمل قادة وإشرافيون ميدانيون موزعون على مختلف مناطق الإمارة وعلى مدار الساعة لضمان جاهزية فريق عمل المؤسسة لاستقبال ضيوف دبي لقضاء أجمل الأوقات في دبي.

إسعاف

وتوجد الطواقم الإسعافية بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق العامة، إضافة إلى تأمين صالات مطارات دبي، ومنطقة حتا والمناطق الريفية، وحثت الجمهور على التعاون مع الجهات المنظمة، واتباع الإرشادات المرورية من حيث السرعات المحددة في الطرقات والمناطق المزدحمة، والاحتفال بالعيد بمسؤولية تجنبهم وتجنب أطفالهم التعرض لأي حوادث تهدد سلامتهم.