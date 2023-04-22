الوجهات الترفيهية والسياحية تجذب الزوار للشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

شهدت الوجهات الترفيهية والسياحية في مختلف مناطق الشارقة، إقبالاً كبيراً من الزوار خلال أيام العيد، حيث تضمنت أنشطة وعروضاً وفعاليات متنوعة، من أبرزها قناة القصباء، وواجهة المجاز المائية، وميدان «الجادة» للتزلج، إلى جانب الوجهات التسويقية الترفيهية في المراكز التجارية.

واستمتعت الأسر المواطنة والمقيمة والزوار، بقضاء أجواء ممتعة في إمارة الشارقة خلال عيد الفطر المبارك، وعبّروا عن سعادتهم بهذه المناسبة الجميلة التي تجمعهم على المحبة والتراحم في أرض الإمارات الطيبة.

واستمتع زوار الشارقة، بمشاهدة الألعاب النارية التي انطلقت في أكثر من وجهة سياحية وترفيهية بالإمارة، زينت السماء بالألوان المضيئة، وشكلت لوحة فنية، حظيت بإعجاب الجميع، كما شهد الجمهور العروض المسرحية العالمية والترفيهية التي أقيمت في «سيتي سنتر الزاهية»، أول أمس، وتستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت شواطئ الشارقة إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، مستمتعين بالسباحة وممارسة الرياضات المائية والشاطئية، وقضاء أجواء جميلة على البحر مع عائلاتهم وأصدقائهم، وكانت أبرز الشواطئ كثافة في الزوار: شاطئ الحيرة، الخان، ممزر الشارقة، شاطئ كلباء، خورفكان، والحمرية، كما شهدت حديقة «شيص» وسد رفيصة في خورفكان، إقبالاً كبيراً في أول وثاني أيام العيد، حيث حظي الزوار بتجربة ركوب قوارب الكاياك في السد، بين أحضان الجبال.

زوار

تتمتع إمارة الشارقة بكثرة حدائقها الجميلة، والمخصصة لجميع الفئات العمرية، حيث استمتع الزوار بزيارة الحدائق والمتنزهات، من بينها «سبلاش بارك» ومتنزه الشارقة الوطني، وحدائق المتنزه التي تضم حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية، وحديقة «جزيرة الأساطير» الترفيهية، مع مرافق خدمية وترفيهية وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى متنزهات «الرحمانية»، وحظي الزوار بمشاهدة أجمل الكائنات البحرية النادرة في مربى الشارقة للأحياء المائية.