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توافد كبير على الحدائق في عجمان

توافد كبير على الحدائق في عجمان
23 ابريل 2023 02:01

سعيد أحمد (عجمان) 

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الأجواء العائلية.. عنوان لحدائق الدولة

توافدت أعداد كبيرة من الزوار على الحدائق العامة في مختلف مناطق عجمان، بعد أن أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، افتتاح الحدائق والمرافق العامة كافة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت أجواء ممتعة، خصوصاً في الفترة المسائية.
ونظمت الجهات المختصة بالإمارة في بعض الحدائق، فعاليات متنوعة وترفيهية، شارك فيها الجميع، وعبّر الزوار عن فرحتهم بالعيد، والخدمات التي تقدمها الجهات، لكي يقضوا أوقاتاً ممتعة في هذه الأيام الجميلة.
كما شهدت شواطئ الإمارة، إقبالاً من الجمهور، لممارسة السباحة والرياضة، والجلوس على الرمال، والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تشهدها المنطقة، ومشاهدة البحر وغروب الشمس، وقضاء أجمل الأوقات مع أفراد عائلتهم.
وأكملت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، متمثلة في الفرقة البحرية، استعدادها الكامل لمراقبة الشواطئ خلال العيد، مناشدة الجمهور والعائلات بعدم ارتياد البحر في حالة اضطرابه وارتفاع الأمواج، وعدم ترك الإطفاء بمفردهم على الشواطئ، واتباع الإرشادات واللوحات التحذيرية التي تم وضعها على امتداد السواحل، حفاظاً على سلامتهم من حوادث الغرق.
وباشرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حملات التفتيش والمراقبة على المنشآت الغذائية والصحية بالإمارة، للحفاظ على سلامة وصحة الزوار أثناء إقبالهم المتزايد على المطاعم والمنشآت الغذائية خلال أيام العيد، حيث تستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة، لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

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