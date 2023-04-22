حدائق رأس الخيمة متنفس عائلي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، حركة سريعة وازدحاماً شديداً في أماكن الترفيه والتسوق، وبالتحديد في الحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية التي تشكل متنفساً حيوياً تلجأ إليه الأُسر والأفراد، بحثاً عن الاستجمام والاستمتاع بأوقات العطلات والأعياد. وشهدت حديقة صقر وحديقة حيوانات رأس الخيمة وحديقة خزام وحديقة منصة المشاهدة في جبل جيس، إقبالاً كبيراً من الجمهور والأهالي والأسر التي تعدت مئات الأسر، وتُعد حديقة صقر واحدة من أكثر الحدائق تميزاً وشهرة في الإمارة. وتولي دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة المظهر الجمالي لحديقة صقر جل اهتمامها، حيث تحرص على تنسيق مميز للأشجار ونباتات الزينة والورد، ما يضفي على المكان جمالاً وبهاءً، وتحرص الدائرة على تفعيل دور الحدائق كمرافق ترفيهية مهمة.

وتنفذ دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وبشكل دوري تحديثات وأعمال صيانة دورية للوجهات السياحية التي يقصدها الأهالي والسياح، وبالأخص خلال إجازات العيد والمناسبات الوطنية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وأعمال التوعية الدورية للعمال، والتأكد من سلامة ونظافة المكان، لكي يستمتع زائرو الحديقة باعتدال الطقس في أجواء صحية آمنة.

كما شهد المركز الثقافي في رأس الخيمة يوم أمس إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال والجمهور لمشاهدة وحضور مسرحية اللعبة من إخراج صالح محمد وتأليف عدنان البلوشي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس.

كما شهد جبل جيس منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الجمهور والزوار من داخل وخارج الإمارة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة التي بلغت يوم أمس 16 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.