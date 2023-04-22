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الإمارات

«بهجة» فى حدائق وشواطئ الظفرة

فعاليات متنوعة
23 ابريل 2023 02:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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شهدت الحدائق العامة والشواطئ في مختلف مدن منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالأجواء الطبيعية المتميزة واعتدال الطقس، وتحسن الأحوال الجوية.
وفضل عدد كبير من الأهالي الخروج في ثاني أيام العيد للمناطق الطبيعية، والاستمتاع بالمسطحات الخضراء واعتدال الطقس والخروج للمناطق المكشوفة، خاصة في ظل توافر العديد من الفعاليات المتنوعة التي تقدمها الجهات المختلفة للأهالي خلال عيد الفطر المبارك، وتضمنت حفلاً غنائياً وعروضاً ترفيهية ومسابقات متنوعة.
وشهدت مدينة زايد حفلاً غنائياً أحياه الفنان الإماراتي حمد العامري، وسط حضور كبير من الأهالي والزوار، وتجمع الآلاف من الزوار والأفراد حول الشواطئ المتميزة في المدن الساحلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت شواطئ مدينة المرفأ والسلع إقبالاً كبيراً من الأسر والأفراد، فيما حرصت الجهات المعنية على توفير باقة متنوعة من الخدمات والبرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات الزوار والجمهور. ويؤكد سالم المنصوري من سكان مدينة زايد، أن منطقة الظفرة شهدت تطوراً هائلاً خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الترفيهي أو الخدمات، وكذلك الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية لتناسب وتتطابق على المعايير العالمية، وهو ما ساهم في توفير خدمات ترفيهية ومرافق تلبي احتياجات الجمهور والأهالي في مختلف المدن.

الحدائق العامة
الشواطئ
الظفرة
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