إقبال على الشواطئ في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهدت شواطئ أم القيوين، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالطقس وممارسة السباحة في أجواء تملؤها سعادة وفرحة بهذه المناسبة.

وكان شاطئ المانجروف بالإمارة، الأكثر إقبالاً من الزوار، حيث حظوا بممارسة رياضة «الكاياك» والسباحة والمشي بين أشجار القرم، ومشاهدة طيور الفلامنجو والنورس، واستكشاف الحياة البحرية التي يتمتع بها خور الإمارة.

وتوافد الزوار على شاطئ البيت متوحد بأم القيوين الذي يبلغ طوله 1200 كلم، ويوجد به منقذون على طول الشاطئ، حيث وضعت دائرة البلدية بالإمارة لوحات إرشادية ونصائح لمرتادي البحر، كما حددت أماكن وجود التيارات البحرية الخطيرة، ومنعت من السباحة فيها، للحفاظ على سلامة الجميع من الغرق.

وواصل الأهالي زياراتهم لأقاربهم والقضاء معهم أجواء العيد، وتوزيع العيدية والهدايا على الأطفال، وتناول الحلويات، وتوجه البعض إلى المراكز التجارية والأسواق .