الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

هدايا شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في العيد

هدايا شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في العيد
23 ابريل 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي البحرية» راعياً فضياً لسباق مهرجان دلما التاريخي
الأجواء العائلية.. عنوان لحدائق الدولة

زار قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشاركتهم فرحة وبهجة عيد الفطر السعيد.
وأكد العقيد عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة في مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم في مؤسسات المجتمع، وتوعيتهم وإسعادهم.
وأضاف: «إن شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم، إيماناً منا بالإسهام بدورنا في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده».
زيارة
اشتملت الزيارة على تقديم الهدايا لأصحاب الهمم، حيث عبّروا عن سعادتهم البالغة بمشاركة الوفد لهم بهجة الاحتفال بالعيد السعيد. وأشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيارة وفد قسم العلاقات العامة من مديرية المرور والدوريات ضمن مبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وثمَّن جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية، وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
العيد
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
الرياضي
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©