هدايا شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

زار قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشاركتهم فرحة وبهجة عيد الفطر السعيد.

وأكد العقيد عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة في مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم في مؤسسات المجتمع، وتوعيتهم وإسعادهم.

وأضاف: «إن شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم، إيماناً منا بالإسهام بدورنا في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده».

زيارة

اشتملت الزيارة على تقديم الهدايا لأصحاب الهمم، حيث عبّروا عن سعادتهم البالغة بمشاركة الوفد لهم بهجة الاحتفال بالعيد السعيد. وأشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيارة وفد قسم العلاقات العامة من مديرية المرور والدوريات ضمن مبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وثمَّن جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية، وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.